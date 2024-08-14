По информации источника, самарские "Крылья Советов" и "Сочи" находятся на финальной стадии согласования аренды нападающего Владимира Писарского. Арендное соглашение будет включать в себя право выкупа.
Владимир Писарский перешел в самарские "Крылья Советов" из "Оренбурга" зимой 2023 года за 1,35 миллионов евро. Нападающий провел за самарцев во всех турнирах 40 матчей и отметился 7-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1 миллион евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 5-ти сыгранных туров "Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги и имеет в своем активе 7 очков. В следующем туре южане сыграют с красноярским "Енисеем".
Источник: Sport24.
Sport24: "Крылья Советов" и "Сочи" находятся на финальной стадии согласования аренды Писарского
Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский в ближайшее время может перейти в "Сочи".
Фото: ФК "Крылья Советов"