"Я не считаю, что Соболев - новый Дзюба. Каждый игрок пишет свою историю. Может, ситуации у них и похожие, но это можно будет сказать, когда все закончится, когда футболисты уже закончат карьеру", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
Ранее спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал объявил, что нападающий Александр Соболев отстранен от работы с основной командой. Сообщалось, что форвард изъявил желание перейти в петербургский "Зенит" и сообщил, что не может сосредоточиться на игре за красно-белых.
В прошлом сезоне Соболев записал на свой счет 10 забитых мячей и 9 голевых передач в 34-х матчах во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.
Рианчо: Соболев - не новый Дзюба, он пишет свою историю
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался об Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"