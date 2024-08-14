Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
17:15
Нижний НовгородНе начат
Рубин
17:15
ЗенитНе начат
Крылья Советов
19:30
СпартакНе начат
Динамо
19:30
Динамо МхНе начат

Суперкубок УЕФА

Новости
Реал Мадрид
22:00
АталантаНе начат

Рианчо: Соболев - не новый Дзюба, он пишет свою историю

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался об Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"
"Я не считаю, что Соболев - новый Дзюба. Каждый игрок пишет свою историю. Может, ситуации у них и похожие, но это можно будет сказать, когда все закончится, когда футболисты уже закончат карьеру", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".

Ранее спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал объявил, что нападающий Александр Соболев отстранен от работы с основной командой. Сообщалось, что форвард изъявил желание перейти в петербургский "Зенит" и сообщил, что не может сосредоточиться на игре за красно-белых.

В прошлом сезоне Соболев записал на свой счет 10 забитых мячей и 9 голевых передач в 34-х матчах во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.

Рауль Рианчо Спартак Александр Соболев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится