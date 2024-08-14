— Не думаете о том, что есть возможность попасть в сборную?
— Это преждевременно, я пока только об этом мечтаю.
Голкипер Никита Медведев перешел в "Пари НН" из "Ростова" этим летом на правах свободного агента. Голкипер провел за нижегородцев во всех турнирах 4 матча, пропустил 7 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 2-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего вратаря в 500 тысяч евро, контракт Медведева с "Пари НН" рассчитан до конца сезона-2026/2027.
Источник: "Матч ТВ".
Голкипер "Пари НН" Медведев: пока я лишь мечтаю о вызове в сборную России
Голкипер "Пари НН" Никита Медведев рассказал, что хотел бы сыграть за сборную России.
Фото: ФК "Пари НН"