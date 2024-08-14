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Карпукас: думаю, Антон Миранчук сейчас взвешивает все варианты, чтобы принять единственно верное решение

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Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас высказался об Антоне Миранчуке.
Фото: ФК "Локомотив"
"Думаю, Антон Миранчук сейчас взвешивает все варианты, чтобы принять единственно верное решение. Я бы хотел, чтобы у него сложилось все так, как он загадал и задумал", - цитирует Карпукаса Sport24.

Напомним, что полузащитник Антон Миранчук покинул московский "Локомотив" на правах свободного агента по окончании сезона-2023/2024. В прошлом сезоне полузащитник провел за "железнодорожников" во всех турнирах 38 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что Антон Миранчук может перейти в греческий ПАОК.

Локомотив Артем Карпукас Антон Миранчук
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