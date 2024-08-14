"Думаю, что Соболев не нужен "Зениту". У него совершенно другая манера игры. И "Зенит" имеет в своем составе двух высоких и хороших нападающих: Кассьерру и Изидора. Они выше уровнем, чем Соболев", - цитирует Первака "РБ Спорт".
Сегодня в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" в ближайшее время может сделать повторное предложение московскому "Спартаку", петербуржцы могут предложить за игрока 10-12 миллионов евро.
В прошлом сезоне Александр Соболев отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х матчах во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7,5 миллионов евро. Ранее спортивный директор красно-белых объявил, что форвард отстранен от работы с основной командой.
Первак: Соболев не нужен "Зениту" - у него совершенно другая манера игры
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак высказался о возможном переходе Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"