Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
17:15
Нижний НовгородНе начат
Рубин
17:15
ЗенитНе начат
Крылья Советов
19:30
СпартакНе начат
Динамо
19:30
Динамо МхНе начат

Суперкубок УЕФА

Новости
Реал Мадрид
22:00
АталантаНе начат

Первак: Соболев не нужен "Зениту" - у него совершенно другая манера игры

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак высказался о возможном переходе Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, что Соболев не нужен "Зениту". У него совершенно другая манера игры. И "Зенит" имеет в своем составе двух высоких и хороших нападающих: Кассьерру и Изидора. Они выше уровнем, чем Соболев", - цитирует Первака "РБ Спорт".

Сегодня в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" в ближайшее время может сделать повторное предложение московскому "Спартаку", петербуржцы могут предложить за игрока 10-12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Александр Соболев отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х матчах во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7,5 миллионов евро. Ранее спортивный директор красно-белых объявил, что форвард отстранен от работы с основной командой.

Юрий Первак Александр Соболев Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится