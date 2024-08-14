В РФС сообщили, что Орсато не отказывался от работы в ЭСК

В Российском Футбольном Союзе сообщили, что Даниэле Орсато не отказывался от работы в ЭСК.

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"Орсато не отказывался от работы в ЭСК: итальянец подписал контракт с РФС еще на прошлой неделе. С его стороны не было инициативы расторгнуть соглашение", - цитирует РФС журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.



Ранее итальянские СМИ сообщали, что бывший арбитр ФИФА Даниэле Орсато отказался от работы в ЭСК РФС. Итальянский арбитр завершил карьеру по окончании чемпионата Европы - 2024. Ранее Орсато обслуживал матчи чемпионата мира, Лиги чемпионов, Серии А и Кубка Италии. Даниэле Орсато был главным арбитром финала Лиги чемпионов 2020 года, в котором сыграли французский "ПСЖ" и мюнхенская "Бавария".