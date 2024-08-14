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Агент Чистякова заявил, что защитник хочет продлить контракт с "Зенитом"

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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий услуги защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, заявил, что его клиент хочет продлить контракт с клубом.
Фото: ФК "Зенит"
— Дмитрий хочет продлить контракт?

— Думаю, да.

Зимой 2024 года Дмитрий Чистяков перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи" на правах аренды. Защитник провел за южан во всех турнирах семь матчей и не отметился результативными действиями. Всего на счету Чистякова 83 матча за петербургский клуб во всех турнирах, один забитый мяч и три результативные передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,8 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Источник: "Спорт день за днем".

Зенит Дмитрий Чистяков
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