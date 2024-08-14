— Дмитрий хочет продлить контракт?
— Думаю, да.
Зимой 2024 года Дмитрий Чистяков перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи" на правах аренды. Защитник провел за южан во всех турнирах семь матчей и не отметился результативными действиями. Всего на счету Чистякова 83 матча за петербургский клуб во всех турнирах, один забитый мяч и три результативные передачи.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,8 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: "Спорт день за днем".
Агент Чистякова заявил, что защитник хочет продлить контракт с "Зенитом"
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий услуги защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, заявил, что его клиент хочет продлить контракт с клубом.
Фото: ФК "Зенит"