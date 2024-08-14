"Я надеюсь, что мы сыграем лучшую свою игру в жизни. Надеюсь, мы заработаем очки. И нам нельзя думать о том, что можно терять очки. Тренер нам скажет, как остановить соперника. Расскажет, покажет. Конечно, реально отобрать очки у "Зенита". Нет ничего невозможного", - цитирует Бакаева "РБ Спорт".
Напомним, что полузащитник Зелимхан Бакаев перешел в подмосковные "Химки" из петербургского "Зенита" этим летом на правах аренды до конца сезона. В прошлом сезоне Бакаев выступал за "Аль-Вахда" - полузащитник отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами в 25-ти встречах.
Подмосковные "Химки" примут на своем поле петербургский "Зенит" в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 18-го августа в 15:00 по московскому времени. После 4-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю очками, подопечные Франка Артиги располагаются на 10-й строчке с 4-мя очками.
Полузащитник "Химок" Бакаев: надеюсь, что с "Зенитом" мы сыграем лучшую свою игру в жизни
Полузащитник "Химок" Зелимхан Бакаев высказался о предстоящей игре с "Зенитом".
Фото: ФК "Химки"