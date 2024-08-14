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Игрок "Локомотива" Карпукас: тяжело бороться с нынешним "Зенитом", но нет ничего невозможного

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Полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас высказался о противоборстве с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Тяжело бороться с нынешним "Зенитом", но нет ничего невозможного. Это так, громкие слова. Тяжело, но посмотрим", - сказал Карпукас.

Петербургский клуб последние шесть сезонов неизменно становился чемпионом России. В текущем сезоне команда Сергея Семака после четырех туров набрала 12 очков и сейчас занимает первое место в турнирной таблице. Ближайшие преследователи, "Динамо" и "Локомотив", располагаются на второй и третьей строчке, заработав по 9 очков.

Источник: "Чемпионат"

Артем Карпукас Локомотив
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