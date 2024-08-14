"Виделся с Соболевым пару дней назад. Мы общаемся, когда видимся. Мне нравится Саша. Считаю Соболева частью команды вне зависимости от того, что он решит в будущем", - сказал Срджан Бабич.
Соболева по решению руководства московского клуба отстранили от тренировок с первой командой. По информации СМИ, это случилось после того, как футболист признался главному тренеру Деяну Станковичу в том, что его мысли заняты трансфером в"Зенит". В прессе писали, что Соболев этим летом может перейти к сине-бело-голубым, клубы вели переговоры, но не пришли к соглашению. По последней инсайдерской информации сине-бело-голубые сделают еще одно предложение в размере 10-12 миллионов евро.
Действующее трудовое соглашение Александра с красно-белыми рассчитано до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал девять ассистов в 34 играх за "Спартак".
Источник: Sport24
Защитник "Спартака" Бабич: считаю Соболева частью команды вне зависимости от того, что он решит в будущем
Защитник московского "Спартака" Срджан Бабич высказался о ситуации с нападающим красно-белых Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"