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Попов: футболисты переходят из команды в команду ради денег, как девушки лёгкого поведения

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Экс-игрок "Рубина" Алексей Попов, комментируя ситуацию с нападающим Александром Соболевым в "Спартаке", высказался о теме приверженности футболистов своим клубам.
Фото: ФК "Звезда"
"Хотелось бы мирного разрешения ситуации. Но, возможно, лучшим выходом станет его продажа. В наше время патриотизм в футболе исчез, особенно у клубов. Футболисты переходят из команды в команду ради денег, как девушки лёгкого поведения. Это серьёзная проблема современного футбола", - заявил Попов.

Напомним, Александра Соболева по решению руководства московского клуба отстранили от тренировок с первой командой. По информации СМИ, это случилось после того, как футболист признался главному тренеру Деяну Станковичу в том, что его мысли заняты переходом в петербургский "Зенит". В прессе писали, что Соболев этим летом может перейти к сине-бело-голубым, клубы вели переговоры, но достигнуть соглашения не удалось. По информации источника, сине-бело-голубые готовят еще одно предложение в размере 10-12 миллионов евро.

Действующее трудовое соглашение Александра с красно-белыми рассчитано до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллиона евро.

Источник: Legalbet

Александр Соболев Спартак
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