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Агент нападающего "Лиля" Илича: интерес из России действительно есть, это большие клубы

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Ненад Асанович, агент нападающего французского "Лилля" Андрея Илича прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в клубы РПЛ.
Фото: IMAGO
"Интерес из России действительно есть. Какие команды? Я не могу пока их называть, но это большие клубы. Посмотрим, что скажет "Лилль". Я ничего не могу говорить о будущем Андрея, пока "Лилль" не скажет искать нам новую команду", - сказал агент.

В сезоне-2023/24 24-летний Илич принял участие всего в трех играх за французский клуб, потому что большую часть времени был травмирован. Портал Transfermarkt оценивает стоимость сербского футболиста в 3 миллиона евро, его контракт с "Лиллем" действует до лета 2027 года. Ранее в СМИ сообщали, что интерес к сербу проявляют московский ЦСКА и "Краснодар".

Источник: "РБ Спорт"

Российские трансферы
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