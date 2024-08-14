"Конечно, "Зенит" станет чемпионом России и без Соболева - он не системообразующий игрок. У "Зенита" уже и так чемпионский состав. А вот станет ли Соболев чемпионом без "Зенита" - другой вопрос. Я думаю, что вряд ли. Потому что в ближайшее время никто не сможет сместить "Зенит" с первого места", - сказал Петржела.
В этом сезоне Соболев успел сыграть за "Спартак" в 1-м туре, после игры руководство московского клуба решило отстранить футболиста от тренировок с первой командой. По информации СМИ, это случилось после того, как футболист признался главному тренеру Деяну Станковичу в том, что его мысли заняты трансфером в"Зенит". В прессе писали, что Соболев этим летом может перейти к сине-бело-голубым, клубы вели переговоры, но не пришли к соглашению. По последней инсайдерской информации сине-бело-голубые сделают еще одно предложение в размере 10-12 миллионов евро.
Действующее трудовое соглашение Александра с красно-белыми рассчитано до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро. В прошлом сезоне Соболев забил 10 голов и сделал девять ассистов в 34 играх за "Спартак".
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: "Зенит" станет чемпионом России и без Соболева, а он без "Зенита" вряд ли
Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о нападающем "Спартака" Александре Соболеве, которые может перейти в петербургский клуб.
Фото: ФК "Спартак"