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Медведев - о возможном беспроигрышном сезоне "Зенита": рано говорить

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу возможности "Зенита" провести сезон без поражений.
Фото: ФК "Зенит"
"Удастся ли провести беспроигрышный сезон? Еще рано об этом говорить", - цитирует слова Медведева "РБ Спорт".

Напомним, что сегодня в рамках 2 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Зенит" с минимальным счетом одолел казанский "Рубин" в гостевом матче. Единственный голом отметился Дмитрий Васильев с передачи Артура.

В сезоне-2024/25 "Зенит" провел 6 матчей, в которых одержал 6 побед с разницей мячей 18:0.

Александр Медведев Зенит Чемпионат России ПЛ
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