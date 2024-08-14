"Удастся ли провести беспроигрышный сезон? Еще рано об этом говорить", - цитирует слова Медведева "РБ Спорт".
Напомним, что сегодня в рамках 2 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Зенит" с минимальным счетом одолел казанский "Рубин" в гостевом матче. Единственный голом отметился Дмитрий Васильев с передачи Артура.
В сезоне-2024/25 "Зенит" провел 6 матчей, в которых одержал 6 побед с разницей мячей 18:0.
Медведев - о возможном беспроигрышном сезоне "Зенита": рано говорить
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу возможности "Зенита" провести сезон без поражений.
Фото: ФК "Зенит"