"Я перед собой ставлю только максимальные цели — играть на мировом уровне и показывать, что я лучший", - цитирует слова Волка "РБ Спорт".
Давид Волк выступает за махачкалинское "Динамо" с 10 января 2023 года. За это время он провел 28 матчей в официальных турнирах, в 14-ти из которых отстоял на "ноль". Ранее футболист выступал за калининградскую "Балтику". Российский голкипер является воспитанником казанского "Рубина", за который выступал в Молодежной Футбольной Лиге.
Вратарь махачкалинского "Динамо" - о своей цели в карьере: хочу выступать на мировом уровне
Вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк высказался по поводу того, какие задачи он ставит себе на карьеру.
Фото: ФК "Динамо" (Махачкала)