"Конечно, уход Чалова — потеря для нас. Он наш основной форвард, который забивал и отдавал. Желаю ему удачи", - цитирует слова Файзуллаева "РБ Спорт".
Федор Чалов является воспитанником футбольной академии ЦСКА. За основную команду российский форвард провел 263 матча, в которых смог отличиться 89 забитыми мячами и 44 результативными передачами.
Футболист заключил контракт с ПАОКом 1 августа 2024 сроком на 3 года. Сумма трансфера составила около 3 млн евро.
Файзуллаев считает потерей уход Чалова из ЦСКА
Игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал переход Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК.
Фото: ПФК ЦСКА