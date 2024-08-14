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Мартинс - о возможном уходе из "Спартака": я счастлив здесь

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Игрок "Спартака" Кристофер Мартинс прокомментировал слухи о своем возможном уходе из "Спартака".
Фото: "Чемпионат"
"Я футболист "Спартака" и счастлив здесь. Я полностью отдаю себя на тренировках. В футболе бывает всякое, но стараюсь об этом не думать", - цитирует слова Мартинса "Чемпионат".

В "Спартак" Мартинс перешел 1 июля 2022 года, подписав четырехлетний контракт с клубом. За это время успел провести за московский клуб 77 матчей, в которых отличился 10 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Ранее игрок выступал за такие клубы как "Янг Бойз", "Лион" и "Труа".

Трансферная стоимость опорного полузащитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 4 млн евро.

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