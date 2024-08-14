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Metaratings: "Спартак" хочет купить Глебова у "Ростова"

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Игрок "Ростова" Данил Глебов может перейти в московский "Спартак".
Фото: ФК "Ростов"
Как сообщает источник, москвичи готовы заплатить за Глебова порядка 11 млн евро. Другие детали переговоров на данный момент не сообщаются.

Данил Глебов выступает за "Ростов" с 2019 года. За это время он провел за ростовчан 174 матча, в которых отличился 12 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Ранее опорный полузащитник выступал за "Анжи".

Трансферная стоимость российского футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 8 млн евро.

Источник: Metaratings.

Спартак Ростов Данил Глебов Российские трансферы
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