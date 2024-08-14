Как сообщает источник, москвичи готовы заплатить за Глебова порядка 11 млн евро. Другие детали переговоров на данный момент не сообщаются.
Данил Глебов выступает за "Ростов" с 2019 года. За это время он провел за ростовчан 174 матча, в которых отличился 12 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Ранее опорный полузащитник выступал за "Анжи".
Трансферная стоимость российского футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 8 млн евро.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Спартак" хочет купить Глебова у "Ростова"
Игрок "Ростова" Данил Глебов может перейти в московский "Спартак".
Фото: ФК "Ростов"