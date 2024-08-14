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Личка: если думаешь, что "Зенит" уже выиграл, тогда ты не спортсмен

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался по поводу борьбы с "Зенитом" за чемпионство.
Фото: ФК "Динамо"
"Если думаешь, что "Зенит" уже выиграл, тогда ты не спортсмен. Если кто-то так думает в раздевалке, тогда надо сразу его убрать", - цитирует слова Лички "Чемпионат".

Напомним, что в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги "Динамо" уступило "Зениту" в гостях со счетом 0:1. Нгамалё мог сравнять счет в самой концовке встречи, отличившись с пенальти, но его удар парировал голкипер сине-бело-голубых Евгений Латышонок.

На данный момент "Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками в 4 матчах, "Динамо" - 2 позицию с 9 баллами.

Марцел Личка Динамо Зенит Чемпионат России ПЛ
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