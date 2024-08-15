"Может ли "Динамо", играя от себя, бороться за чемпионство? Конечно, мы дали бой, у нас в матче с "Зенитом" было два-три момента. Конечно, мы можем побороться за чемпионство", - цитирует Кутицкого "Советский Спорт".
В матче 4-го тура РПЛ петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над московским "Динамо" со счетом 1:0. После 4-х сыгранных туров петербургский клуб лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю очками, бело-голубые располагаются на второй строчке и имеют на три очка меньше.
По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду, подопечные Марцела Лички отстали от "Зенита" на одно очко и расположились на третьей строчке.
Кутицкий: "Динамо" может побороться с "Зенитом" за чемпионство
Полузащитник "Динамо" Александр Кутицкий считает, что бело-голубые могут побороться с "Зенитом" за чемпионство.
Фото: ФК "Динамо"