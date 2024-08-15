"Он очень опытный футболист. Ему не нужно было много времени, чтобы влиться в коллектив. Мы приняли его хорошо, так как в Нижнем очень дружная команда", - цитирует Трошечкина Metaratings.
Полузащитник Александр Эктов перешел в "Пари НН" из "Краснодара" этим летом на правах аренды до конца сезона. Полузащитник провел за нижегородцев два матча и отметился одной результативной передачей. Ранее игрок выступал за "Оренбург", "Долгопрудный", ярославский "Шинник" и ЦСКА-2.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 700 тысяч евро.
Полузащитник Александр Трошечкин высказался об адаптации Эктова в "Пари НН"
Полузащитник Александр Трошечкин высказался об адаптации Александра Эктова в "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"