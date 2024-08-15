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"Чемпионат": защитник "Зенита" Дркушич отправился в Сербию для перехода в "Црвену Звезду"

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Защитник "Сочи" Ваня Дркушич перейдет в "Црвену Звезду".
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, центральный защитник петербургского "Зенита" Ваня Дркушич перейдет в сербскую "Црвену Звезду" на правах аренды, словенец уже отправился в Сербию.

Напомним, что Ваня Дркушич перешел из "Сочи" в "Зенит" 13-го августа за 4 миллиона евро. В прошлом сезоне защитник провел за южан во всех турнирах 24 матча и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 3,5 миллионов евро, контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что в услугах словенского защитника заинтересованы итальянские клубы, а также испанская "Севилья".

Источник: "Чемпионат".

Зенит Црвена Звезда Ваня Дркушич Российские трансферы
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