По информации источника, центральный защитник петербургского "Зенита" Ваня Дркушич перейдет в сербскую "Црвену Звезду" на правах аренды, словенец уже отправился в Сербию.
Напомним, что Ваня Дркушич перешел из "Сочи" в "Зенит" 13-го августа за 4 миллиона евро. В прошлом сезоне защитник провел за южан во всех турнирах 24 матча и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 3,5 миллионов евро, контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Ранее сообщалось, что в услугах словенского защитника заинтересованы итальянские клубы, а также испанская "Севилья".
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": защитник "Зенита" Дркушич отправился в Сербию для перехода в "Црвену Звезду"
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич перейдет в "Црвену Звезду".
Фото: ФК "Зенит"