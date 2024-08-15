"Попрощался ли я с Рахмановичем? В смысле? Я ничего не слышал про его уход из клуба", - цитирует Ороско "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что полузащитник Амар Рахманович в ближайшее время перейдет в клуб из Саудовской Аравии - в СМИ была информация, что игрок уже согласовал условия личного контракта с саудовским клубом.
Амар Рахманович выступает за самарский клуб с 2022 года, полузащитник провел за "Крылья Советов" во всех турнирах 55 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.
Полузащитник "Крыльев Советов": я ничего не слышал про уход Рахмановича из клуба
Полузащитник "Крыльев Советов" Франко Ороско заявил, что ничего не слышал о скором уходе Амара Рахмановича из клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"