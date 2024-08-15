"Пенальти - внутреннее дело команды. Мы сделали определённые выводы, в матче с "Динамо Махачкала" споров о пенальти уже не было. У нас всегда хорошие отношения и атмосфера в команде. Мы быстро среагировали на то, что случилось. Всё в порядке", - сказал Пивоваров.
В рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на выезде минимально уступило петербургскому "Зениту" (0:1). В концовке встречи динамовцы могли сравнять, заработав одиннадцатиметровый. К точке подошел к Муми Нгамалё, но не смог переиграть голкипера Евгения Латышонка. После матча Константин Тюкавин посетовал на то, что команда упустила ничью из-за незабитого пенальти.
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Динамо" Пивоваров: пенальти - внутреннее дело команды. Мы сделали определённые выводы
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров ответил на критику команды после матча с "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо"