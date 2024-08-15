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Главный тренер "Динамо" Личка: со "Спартаком" можно бороться за первое место в группе Кубка

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о противоборстве с московским "Спартаком" в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"
"Со "Спартаком" можно бороться за первое место в группе. Мы будем делать все возможное, чтобы занять его. Хотим побеждать в каждом матче", - сказал Личка.

Бело-голубые стартовали в кубковом турнире с поражение от "Спартака" (0:3) в 1-м туре группового этапа, 14 августа динамовцы одержали победу над махачкалинским "Динамо". В группе А "Динамо" сейчас занимает второе место с тремя набранными очками, "Спартак" располагается на первой позиции, набрав шесть баллов.

Источник: "Спорт Экспресс"

Марцел Личка Динамо Спартак
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