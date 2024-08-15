"Со "Спартаком" можно бороться за первое место в группе. Мы будем делать все возможное, чтобы занять его. Хотим побеждать в каждом матче", - сказал Личка.
Бело-голубые стартовали в кубковом турнире с поражение от "Спартака" (0:3) в 1-м туре группового этапа, 14 августа динамовцы одержали победу над махачкалинским "Динамо". В группе А "Динамо" сейчас занимает второе место с тремя набранными очками, "Спартак" располагается на первой позиции, набрав шесть баллов.
Источник: "Спорт Экспресс"
Главный тренер "Динамо" Личка: со "Спартаком" можно бороться за первое место в группе Кубка
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о противоборстве с московским "Спартаком" в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"