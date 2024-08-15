"Я думаю, что "Зенит" не сможет пройти этот сезон без потери очков. Но, возможно, что команда не проиграет в этом сезоне, однако будут ничьи. Потому что "Локомотив", ЦСКА и "Динамо" выйдут на свой уровень и станут серьёзным соперником для "Зенита". А "Спартак" по составу ни на грамм не уступает сегодняшнему "Зениту", - сказал Непомнящий.
После четырёх сыгранных туров петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу, имея 12 очков и разницу забитых и пропущенных мячей 14:0. Всего в этом сезоне сине-бело-голубые сыграли семь матчей, включая Суперкубок России против "Краснодара" (4:2) и две игра в Кубке - 3:0 с "Факелом" и 1:0 с "Рубином". Таким образом команда Сергея Семака в общей сложности забила 22 мяча, пропустив в 11 раз меньше.
На второй и третьей строчке таблицы идут московские "Динамо" и "Локомотив", которые набрали по 9 очков. ЦСКА и "Спартак" располагаются соответственно на четвертой и пятой позиции, имея в активе по 7 баллов.
Источник: "Чемпионат"
Непомнящий: "Зенит", возможно, не проиграет в этом сезоне, однако будут ничьи
Российский тренер Валерий Непомнящий оценил возможности "Зенита" пройти весь чемпионат без единого поражения.
Фото: ФК "Зенит"