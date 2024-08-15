"Я не смотрел матчи "Спартака", так как в Италии их не показывают, и не совсем понимаю, какой у них сейчас состав. Но у Станковича очень сильный характер, он такой же как Михайлович. В этом можете не сомневаться. Главное, чтобы незнание русского языка не стало проблемой", - сказал Чинквини.
Станкович начал тренерскую карьеру в клубных структурах "Удинезе" и "Интера", а полноценный дебют на тренерском мостике случился в 2019 году в своем родном клубе сербской "Црвене Звезды". В первой же сезон под руководством Деяна команда заняла первое место в чемпионате Сербии. Далее сербского специалиста позвали спасать "Сампдорию", которая в 2022 году безнадежно обитала в подвале Серии А. В итоге сербу не удалось помочь клубу избежать вылета. В 2023 году Деян Станкович пришел на смену российскому тренеру Станиславу Черчесову в венгерский "Ференцварош", свой новую команду серб привел к очередному чемпионству.
Этим летом Станкович стал главным тренером московского "Спартака". После четрых туров красно-белые набрали 9 очков и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. В Кубке России спартаковцы одержали две победы над "Динамо" (3:0) и "Крыльями Советов" (3:0).
Источник: "РБ Спорт"
Итальянский менеджер Чинквини: у Станковича очень сильный характер
Итальянский менеджер Оресте Чинквини высказался о перспективах главного тренера "Спартака" Деяна Становкича в России.
Фото: ФК "Спартак"