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Игрок ЦСКА Лукин: у Дивеева проснулась голевая чуйка. Может, в следующем матче он выйдет нападающим

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Полузащитник ЦСКА 20-летний Матвей Лукин прокомментировал результативность своего одноклубника защитника Игоря Дивеева на старте сезона.
Фото: ЦСКА
"Игорь почувствовал, как надо действовать в атаке, у него проснулась голевая чуйка. Мы рады, что он забивает. Посмотрим, может, в следующем матче он выйдет нападающим", - сказал Лукин.

В текущем сезоне Дивеев принял участие в пяти матчах и забил пять голов, на данный момент центральный защитник является лучшим бомбардиром армейцев. В последней игре против "Пари НН" в Кубке России Дивеев уберег свою команду от поражения, а впоследствии ЦСКА одержал победу над нижегородцами в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:2 по пенальти). Игорь реализовал один из ударов с одиннадцатиметровой отметки.

Во время матча с "Пари НН" на официальном сайте армейского клуба Игоря Дивеева перенесли в список нападающих.

Источник: Metaratings

ЦСКА Игорь Дивеев
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