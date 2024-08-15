"Игорь почувствовал, как надо действовать в атаке, у него проснулась голевая чуйка. Мы рады, что он забивает. Посмотрим, может, в следующем матче он выйдет нападающим", - сказал Лукин.
В текущем сезоне Дивеев принял участие в пяти матчах и забил пять голов, на данный момент центральный защитник является лучшим бомбардиром армейцев. В последней игре против "Пари НН" в Кубке России Дивеев уберег свою команду от поражения, а впоследствии ЦСКА одержал победу над нижегородцами в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:2 по пенальти). Игорь реализовал один из ударов с одиннадцатиметровой отметки.
Во время матча с "Пари НН" на официальном сайте армейского клуба Игоря Дивеева перенесли в список нападающих.
Источник: Metaratings
Игрок ЦСКА Лукин: у Дивеева проснулась голевая чуйка. Может, в следующем матче он выйдет нападающим
Полузащитник ЦСКА 20-летний Матвей Лукин прокомментировал результативность своего одноклубника защитника Игоря Дивеева на старте сезона.
Фото: ЦСКА