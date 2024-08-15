"Мамардашвили - очень сильный вратарь. Я с ним пересекался в молодёжной сборной ещё. С ним, с Хвичей [Кварацхелией], с Зурико [Давиташвили] - они все очень сильные футболисты. Я бы позвал Мамардашвили в "Пари НН", но у нас Медведев тоже хороший вратарь. Хотя, может быть, даже и не звал", - сказал Кутателадзе.
23-летний грузин Георгий Мамардашвили на данный момент является самым дорогим голкипером в мире наравне с голкипером сборной Португалии Диогу Коштой. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость грузинского игрока в 45 миллионов евро, ценник на вратаря Мамардашвили вырос после его игры на прошедшем этим летом чемпионате Европы, на котором сборная Грузии пробилась в плей-офф. Авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Ливерпуль" согласовал личные условия контракта с голкипером "Валенсии" Георгием Мамардашвили.
Источник: Metaratings
Кутателадзе: позвал бы Мамардашвили в "Пари НН", но у нас Медведев тоже хороший вратарь
Грузинский нападающий "Пари НН" Николоз Кутателадзе поделился мнением о своем соотечественнике голкипере "Валенсии" и сборной Грузии Георгии Мамардашвили.
Фото: IMAGO