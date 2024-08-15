"Зенит" оштрафован на 20 тысяч рублей за массовое скандирование болельщиками оскорбительных выражений в матче с "Динамо", - сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Напомним, матч 4-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Динамо" проходил 10 августа на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой хозяев 1:0, единственный гол в игре забил Максим Глушенков. В конце второго тайма динамовцы заработали пенальти, к точке подошел Муми Нгамалё, но не смог переиграть голкипера сине-бело-голубых Евгения Латышонка.
После четырех туров команда Сергея Семака набрала 12 очков и на данный момент возглавляет турнирную таблицу, имея при этом разницу забитых и пропущенных мячей 14:0. Московское "Динамо" идет на второй строчке с 9-ю набранными очками, столько же у "Локомотива", который располагается на третьем месте.
Источник: ТАСС
КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 20 тысяч рублей за оскорбительные кричалки фанатов в матче с "Динамо"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал "Зенит" на 20 тысяч рублей за поведение болельщиков клуба в матче 4-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"