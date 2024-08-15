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КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 20 тысяч рублей за оскорбительные кричалки фанатов в матче с "Динамо"

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал "Зенит" на 20 тысяч рублей за поведение болельщиков клуба в матче 4-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" оштрафован на 20 тысяч рублей за массовое скандирование болельщиками оскорбительных выражений в матче с "Динамо", - сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Напомним, матч 4-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Динамо" проходил 10 августа на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой хозяев 1:0, единственный гол в игре забил Максим Глушенков. В конце второго тайма динамовцы заработали пенальти, к точке подошел Муми Нгамалё, но не смог переиграть голкипера сине-бело-голубых Евгения Латышонка.

После четырех туров команда Сергея Семака набрала 12 очков и на данный момент возглавляет турнирную таблицу, имея при этом разницу забитых и пропущенных мячей 14:0. Московское "Динамо" идет на второй строчке с 9-ю набранными очками, столько же у "Локомотива", который располагается на третьем месте.

Источник: ТАСС

Зенит Динамо КДК РФС
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