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Тренеры "Ростова" и "Спартака" Карпин и Станкович получили штрафы в 4-м туре РПЛ

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал главных тренеров "Ростова" и "Спартака" Валерия Карпина и Деяна Станковича на 10 тысяч рублей по итогам 4-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче с "Рубином". Первое нарушение в сезоне РПЛ", - сказал глава КДК Артур Григорьянц.

За аналогичное нарушение штраф в 10 тысяч рублей получил наставник красно-белых Деян Станкович, для него это первое нарушение в РПЛ ранее штрафные санкции к сербу применялись в Кубке России.

В 4-м туре московский "Спартак" сыграл вничью дома с грозненским "Ахматом" (0:0), "Ростов" также разошелся миром с казанским "Рубином" (1:1). В турнирной таблице команда Деяна Станковича идет на пятом месте, имея в своем активе 7 набранных очков. Подопечные Валерия Карпина за четыре игры набрали 5 баллов и располагаются на девятой строчке.

Источник: ТАСС

Валерий Карпин Деян Станкович КДК РФС
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