"Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче с "Рубином". Первое нарушение в сезоне РПЛ", - сказал глава КДК Артур Григорьянц.
За аналогичное нарушение штраф в 10 тысяч рублей получил наставник красно-белых Деян Станкович, для него это первое нарушение в РПЛ ранее штрафные санкции к сербу применялись в Кубке России.
В 4-м туре московский "Спартак" сыграл вничью дома с грозненским "Ахматом" (0:0), "Ростов" также разошелся миром с казанским "Рубином" (1:1). В турнирной таблице команда Деяна Станковича идет на пятом месте, имея в своем активе 7 набранных очков. Подопечные Валерия Карпина за четыре игры набрали 5 баллов и располагаются на девятой строчке.
Источник: ТАСС
Тренеры "Ростова" и "Спартака" Карпин и Станкович получили штрафы в 4-м туре РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал главных тренеров "Ростова" и "Спартака" Валерия Карпина и Деяна Станковича на 10 тысяч рублей по итогам 4-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"