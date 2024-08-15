"Артём Дзюба поможет "Крыльям Советов", потому что находится ещё в достаточно хорошем состоянии. Тем более у самарской команды есть проблемы с атакой - плохая реализация. Там же некому забивать: Писарский уходит в "Сочи", а молодые ещё не тянут", - сказал Тарханов.
Футбольный комментатор и журналист Константин Генич заявил, что 35-летний форвард, возможно, в ближайшее время станет игроком "Крыльев Советов". В настоящее время Артем пребывает в статусе свободного агента, прошлый сезон он провел в московском "Локомотиве", за который забил четыре гола и сделал столько же голевых передач.
Самарские "Крылья Советов" после четырех сыгранных туров набрали 3 очка и сейчас располагаются на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея разницу забитых и пропущенных мячей 3:10. Первые три матча самарцы проиграли, в 4-м туре подопечные Игоря Осинькина одержали первую победу над "Факелом" (2:0), которая позволила команде покинуть последнее место.
Источник: "Чемпионат"
Тарханов: Дзюба поможет "Крыльям", потому что находится ещё в достаточно хорошем состоянии
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал новости о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в самарские "Крылья Советов".
Фото: "Чемпионат"