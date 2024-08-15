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В "Крыльях Советов" рассказали о сроках восстановления Гарре

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Полузащитник "Крыльев Советов" Франко Орозко рассказал о сроках восстановления Бенхамина Гарре.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Конечно, нам его очень не хватает. Надеемся, что он восстановится как можно быстрее. Сроки восстановления? Не могу сказать точно. Или к "Динамо" или к матчу с "ПАРИ НН", - цитирует Орозко Metaratings.

В прошлом сезоне Бенхамин Гарре провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 25 матчей и отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего нападающего в 8 миллионов евро.

После 4-х сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 3 очка. В 5-м туре РПЛ самарцы сыграют на выезде с московским "Динамо".

Крылья Советов Бенхамин Гарре
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