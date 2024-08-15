"Мяч на его стороне, мы ему сделали предложение, ждем от него ответа", - цитирует Пивоварова "РИА Новости".
Голкипер Антон Шунин покинул московское "Динамо" на правах свободного агента этим летом. В прошлом сезоне вратарь провел за бело-голубых во всех турнирах 20 матчей, пропустил 26 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в трех встречах. Ранее в СМИ появилась информация, что Антон Шунин может перейти в неназванный клуб из Саудовской Аравии.
Антон Шунин получил предложение занять должность в структуре московского "Динамо"
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что клуб предложил должность в клубе Антону Шунину.
Фото: ФК "Динамо"