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Игнатьев: Глушенкова можно отпускать в Европу только за космические деньги

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Российский тренер Борис Игнатьев высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"
"Лучшие российские игроки должны играть в нашем чемпионате. Перспективы Глушенкова в Европе? Наверное, по уровню игры он может претендовать на что-то. Его можно отпускать в Европу только за космические деньги", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".

Нападающий Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" этим летом за 6,3 миллионов евро. Форвард отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей в 6-ти встречах за петербургский клуб во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 11 миллионов евро.

После 4-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 12 очков.

Борис Игнатьев Максим Глушенков Зенит
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