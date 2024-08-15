"Лучшие российские игроки должны играть в нашем чемпионате. Перспективы Глушенкова в Европе? Наверное, по уровню игры он может претендовать на что-то. Его можно отпускать в Европу только за космические деньги", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".
Нападающий Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" этим летом за 6,3 миллионов евро. Форвард отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей в 6-ти встречах за петербургский клуб во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 11 миллионов евро.
После 4-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 12 очков.
Игнатьев: Глушенкова можно отпускать в Европу только за космические деньги
Российский тренер Борис Игнатьев высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"