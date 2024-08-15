"Если бы я сейчас тренировал "Зенит", думаю, сделал бы команду чемпионом в нынешнем сезоне. Я уверен в этом, потому что "Зенит" в моем сердце. И к тому же у меня был бы сильнейший состав в чемпионате России", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Вчера, 14-го августа, петербургский "Зенит" одержал победу над казанским "Рубином" в матче 2-го тура группового этапа Кубка России со счетом 1:0. После 4-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю очками в своем активе.
По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали чемпионами России в шестой раз кряду, завоевали Кубок страны, обыграв в Суперфинале турнира калининградскую "Балтику" со счетом 2:1.
Петржела: если бы я сейчас тренировал "Зенит", то сделал бы их чемпионом
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"