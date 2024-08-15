"Я думаю, что Артём Дзюба может помочь многим клубам за счёт борьбы, желания, а также прострелов с фланга. Конечно, у него уже не та скорость, но таким нападающим она не сильно важна. Потому что в борьбе за мяч мало кто может так хорошо бороться, как габаритные форварды", - приводит слова Булыкина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий Артём Дзюба, который после истечения срока контракта с московским "Локомотивом" находится в статусе свободного агента, может подписать контракт с самарскими "Крыльями Советов". Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость 35-летнего бывшего капитана сборной России составляет 2 млн евро.
Дмитрий Булыкин рассказал, чем Артём Дзюба может помочь клубам РПЛ
Бывший футболист и общественный деятель Дмитрий Булыкин рассказал, чем нападающий Артём Дзюба может помочь футбольным клубам Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"