"Мы реализовали моменты, которые были, но, конечно, могли еще забить. Второй тайм выглядел целостнее, потому что в первом из запланированного, когда мы хотели агрессивно играть в момент во время владения соперником мячом, у нас немного не получалось. Я это связываю с тем, что было два новых футболиста в составе, особенно из передней линии. Во втором тайме, когда вышли более привычные к этой тактике футболисты, реализовали все, что планировалось. Поэтому мы были хороши во втором тайме", - приводит слова Тедеева "Матч ТВ".
В четверг, 15 августа в Воронеже состоялся матч 2-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25, где встретились местный "Факел" и тольяттинский "Акрон". Победу со счётом 2:1 одержали гости, которые набрали три очка и заняли третье место в квартете. На точный удар Евгения Маркова на 5-й минуте "Акрон" ответил голами Арсения Дмитриева (на 11-й минуте) и Максима Палиенко (с пенальти на 71-й минуте).
Ранее "Акрон" уже побеждал "Факел" в этом сезоне - во 2-м туре Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0. В следующем туре Кубка России "Акрон" 27 августа на своём поле примет лидера группы D, петербургский "Зенит".
Тедеев - после победы над "Факелом": в первом тайме у нас немного не получалось из-за двух новых футболистов в составе
Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/24 с воронежским "Факелом" (2:1).
Фото: ФК "Акрон"