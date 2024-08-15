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Источник: Кассьерра интересен одному из ведущих клубов Италии

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По информации СМИ, нападающий петербургского "Зенита" Матео Кассьерра интересен одну из ведущих клубов чемпионата Италии.
Фото: ФК "Зенит"
Сообщается, что с представителями петербургского "Зенита" этим летом связывалось руководство одного из ведущих клубов чемпионата Италии, который в этом сезоне примет участие в Лиги чемпионов. Тема переговоров было приобретение форварда сине-бело-голубых Матео Кассьерры. Однако сумма компенсации за переход 27-летнего футболиста, которую предложили итальянцы, не устроила петербуржцев.

В настоящее время переговоры между клубами приостановлены, но есть вероятность, что до конца трансферного окна они могут быть возобновлены.

Матео Кассьерра выступает за "Зенит" с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 с 21 голами колумбиец стал лучшим бомбардиром чемпионата России.По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 11 млн евро. Его действующее соглашение с петербургским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

В этом сезоне В Лиге чемпионов от Италии выступят "Интер", "Аталанта", "Ювентус", "Болонья".

Источник: Metaratings

Российские трансферы Матео Кассьерра Зенит
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