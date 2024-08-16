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Николич: ЦСКА было бы лучше приобрести еще нападающего

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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич заявил о желании приобрести ещё одного нападающего.
Фото: "РИА Новости"
"Первые два выбора в нападении у нас были Федор Чалов и Антон Заболотный, но они покинули команду. Виктор Давила поздно приехал с Кубка Америки, Аббос Файзуллаев участвовал в Олимпийских играх, поэтому сейчас вся надежда на Тамерлана Мусаева. Конечно, было бы лучше приобрести еще нападающего, мы с руководством клуба общаемся и работаем в этом направлении", - цитирует Николича "Матч ТВ".

Лучшим бомбардиром московского ЦСКА в сезоне-2023/24 с 18 забитыми голами стал Фёдор Чалов, который был продан греческому ПАОКу за 3 млн евро. Антон Заболотный, который в прошлом сезоне забил за "армейцев" 12 голов, покинул московский клуб в связи с истечением контракта и на правах свободного агента заключил соглашение с подмосковными "Химками". Красно-синие усилили атакующую линию подписанием нападающих Секу Койта и Артёма Шуманского.

Марко Николич ЦСКА
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