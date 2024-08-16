"Огнен Ожегович — хорошо знакомый нашему тренеру 30-летний нападающий. В прошлом сезоне в Греции с 16 голами стал третьим бомбардиром. Правда, часть с пенальти, но их тоже еще надо забить, как показывает старт сезона в РПЛ. Это не игрок перспективы, а футболист, который должен дать результат здесь и сейчас", - цитирует Удальцова "СЭ".
Нападающий Огнен Ожегович перешел в "Пари НН" из греческой "Кифисии" этим летом за 30 тысяч евро. В прошлом сезоне форвард отметился 16-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей в 31-й встрече за греческий клуб во всех турнирах. Сербский нападающий ранее уже играл в РПЛ, выступая за тульский "Арсенал".
В текущем сезоне Ожегович провел за нижегородцев во всех турнирах шесть матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 600 тысяч евро. После 4-х сыгранных туров "Пари НН" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата.
Спортдир "Пари НН" - об Ожеговиче: это не игрок перспективы, а футболист, который должен дать результат здесь и сейчас
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов высказался о нападающем Огнене Ожеговиче.
Фото: ФК "Пари НН"