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Голкипер московского "Динамо" Кудравец: мы будем биться за первую строчку

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Голкипер "Динамо" Андрей Кудравец рассказал о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Динамо"
"Можно занять любое место, тут не предскажешь. Мы будем биться за первую строчку. Против "Зенита" можно играть и побеждать его. В этом нет ничего особенного", - цитирует Кудравеца "Матч ТВ".

Напомним, что в 4-м туре РПЛ московское "Динамо" уступило на выезде петербургскому "Зениту" со счетом 0:1, единственным забитым мячом отличился Максим Глушенков.

После 4-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками, бело-голубые располагаются на второй строчке и имеют на три очка меньше.

Динамо
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