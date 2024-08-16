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Кучаев: какая команда может остановить "Зенит"? Футбол непредсказуем

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Полузащитник "Ростова" Константин Кучаев высказался о петербургском "Зените".
Фото: ФК "Ростов"
"Какая команда может остановить "Зенит"? Футбол непредсказуемый, бывают разные игры. У "Зенита" могут быть неудачные игры, так и у любой команды, которая будет играть против них, может быть лучшая игра, например. Поэтому никогда не знаешь, кто кого остановит, этим футбол и интересен", - цитирует Кучаева "РБ Спорт".

Напомним, что петербургский "Зенит" после 4-х сыгранных туров лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю очками - петербуржцы забили 14 мячей и не пропустили ни одного гола. Команда Сергея Семака одержала победу над воронежским "Факелом" в 1-м туре группового этапа Кубка России со счетом 3:0 и одолела казанский "Рубином" с минимальным счетом во 2-м туре.

В 5-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют на выезде с подмосковными "Химками". Встреча состоится 18-го августа в 15:00 по московскому времени. После 4-х сыгранных туров подмосковный клуб располагается на 10-й строчке с 4-мя очками.

Константин Кучаев Ростов Зенит
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