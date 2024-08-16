"Откуда же вся эта информация берется? Это как у Высоцкого, знаете: и словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам. Артема Дзюбу мы вообще не рассматривали. Точка", - цитирует Хасаева "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что самарские "Крылья Советов" могут подписать контракт с Артемом Дзюбой на один сезон и будут ему платить 5 миллионов рублей в месяц. В прошлом сезоне нападающий провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 25 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Рыночная стоимость 35-летнего форварда, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро. После 4-х сыгранных туров самарцы располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 3-мя набранными очками.
В "Крыльях Советов" опровергли интерес к Артему Дзюбе
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Габибулла Хасаев высказался об интересе клуба к Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"