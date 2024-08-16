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Metaratings: Абена провел первую тренировку со "Спартаком"

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Защитник Миенти Абена присоединился к московскому "Спартаку".
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, защитник Миенти Абена присоединился к московскому "Спартаку" и провел первую тренировку с командой.

В прошлом сезоне Миенти Абена провел за венгерский "Ференцварош" во всех турнирах 26 матчей и отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего защитника в 1 миллион евро.

После 4-х сыгранных туров московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 7 очков.

Источник: Metaratings.

Спартак Миенти Абена Российские трансферы
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