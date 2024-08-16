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Sport24: "Зенит" до сих пор ведёт консультации с "Войводиной" по трансферу Ивановича

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По информации СМИ, петербургский "Зенит" до сих пор ведёт консультации с сербской "Войводиной" по трансферу форварда Михайло Ивановича.
Фото: ФК "Войводина"
Сообщается, что клуб из Сербии хочет получить компенсацию за переход 19-летнего футболиста в стан чемпиона России 7 млн евро. При этом интернет-портал Transfermarket оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,5 млн евро, а его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. "Зенит" пока конкретного предложения не отправлял.

В текущем сезоне Михайло Иванович сыграл за "Войводину" 7 матчей (в среднем, 69,7 мин. за игру), в которых сумел один раз поразить ворота соперников.

Источник: Sport24

Российские трансферы Зенит
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