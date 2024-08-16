"В команде сейчас настроение лучше, чем после прошлого сезона и трех поражений на старте. Это радует, поэтому будем работать дальше", - цитирует слова Медведева "Чемпионат".
Напомним, что "Пари НН" одержали две победы подряд после стартовых двух поражений. Нижегородцы обыграли в гостях махачкалинское "Динамо" (1:0) и дома подмосковные "Химки" (1:0). В следующем туре они сыграют в гостевом матче против "Краснодара". Встреча состоится 18 августа и стартует в 20:00 по московскому времени.
На данный момент "Пари НН" занимает 6 строчку в турнирной таблице чемпионата России-24/25.
Голкипер "Пари НН" рассказал о настроении в команде
Вратарь "Пари НН" Никита Медведев рассказал о настроении в команде после двух побед подряд в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Пари НН"