"Да, я играл за "Спартак"! Но это было в Словакии. Волшебное время. Не знаю почему, но сейчас многое напоминает мне о том периоде. Может, дело только в имени клуба", - цитирует слова новичка пресс-служба московского клуба.
Миенти Абена выступал за "Спартак" из города Трнава в сезоне-2018/19. За этот клуб он провел 18 матчей, в которых смог отметиться 3 результативными передачами, а также стать обладателем Кубка Словакии, забив победный удар в серии пенальти.
Также футболист выступал за такие клубы как "Ференцварош", "Слован", "Де Графсхап" и "Утрехт".
Трансферная стоимость Абены оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1 млн евро.
Абена - о своем выступлении за словацкий "Спартак": волшебное время
Новоиспеченный игрок "Спартака" Миенти Абена рассказал, как выступал за клуб с таким же названием в Словакии.
Фото: ФК "Спартак"