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Абена - о своем выступлении за словацкий "Спартак": волшебное время

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Новоиспеченный игрок "Спартака" Миенти Абена рассказал, как выступал за клуб с таким же названием в Словакии.
Фото: ФК "Спартак"
"Да, я играл за "Спартак"! Но это было в Словакии. Волшебное время. Не знаю почему, но сейчас многое напоминает мне о том периоде. Может, дело только в имени клуба", - цитирует слова новичка пресс-служба московского клуба.

Миенти Абена выступал за "Спартак" из города Трнава в сезоне-2018/19. За этот клуб он провел 18 матчей, в которых смог отметиться 3 результативными передачами, а также стать обладателем Кубка Словакии, забив победный удар в серии пенальти.

Также футболист выступал за такие клубы как "Ференцварош", "Слован", "Де Графсхап" и "Утрехт".

Трансферная стоимость Абены оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1 млн евро.

Миенти Абена Спартак Российские трансферы
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