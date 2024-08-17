Как сообщает источник, Мартинсом интересовались несколько европейских клубов по поводу аренды. Московский клуб отказался отдавать опорника на таких условиях.
В "Спартаке" футболист выступает с сезона-2021/22. За красно-белых игрок провел 77 матчей, забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.
Трансферная стоимость Кристофера Мартинса оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 4 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.ру"
"Спартак" не планирует отпускать Мартинса
Стала известна позиция московского "Спартака" по поводу Кристофера Мартинса.
Фото: "Чемпионат"