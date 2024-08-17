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Спортдир "Пари НН" дал оценку работе Юрия Семина

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Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов высказался по поводу работы Юрия Семина в российском футболе.
Фото: "СЭ"
"Юрий Павлович даст фору многим молодым специалистам. Безусловно, это топ-тренер для России, для любого клуба", - цитирует слова Удальцова "СЭ". Также спортивный директор добавил, что в клубе не было разговоров о том, чтобы уволить Сашу Илича с поста главного тренера.

Напомним, что нижегородцы стартовали в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 с двух поражений подряд от "Рубина" (2:4) и ЦСКА (0:3), но после этого смогли одержать две победы в матчах с махачкалинским "Динамо" (1:0) и подмосковными "Химками" (1:0).

На данный момент "Пари НН" идет на 6 строчке турнирной таблицы чемпионата России с 6 набранными баллами.

Пари НН Юрий Семин Чемпионат России ПЛ
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